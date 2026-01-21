At Davos, Trump Demands "Immediate" Greenland Talks—Rules Out Invasion
"If you say no, we will remember..."
This article originally appeared on ZeroHedge and was republished with permission.
Guest post by Tyler Durden
In a lengthy (90 minute) speech to the elites gathered at Davos, President Trump pulled no punches as he took shots at the various ‘loser’ globalist leaders in the audience.
What was supposed to be a discussion of Trump’s domestic policies aimed at improving affordability for Americans turned into a geopolitical mish-mosh (after the ubiquitous grandstanding about how great America is doing).
Here are the headlines broken down by topic (not in order):
Domestic/Affordability
US is seeing “the fastest and most dramatic economic turnaround in our country’s history,” Trump claimed.
*TRUMP: US INFLATION HAS BEEN DEFEATED
*TRUMP: US ECONOMY ON PACE TO GROW AT DOUBLE IMF PROJECTED RATE
*TRUMP: BELIEVE MY POLICIES CAN BRING GROWTH EVEN HIGHER
*TRUMP: INTEND TO RAISE LIVING STANDARDS
*TRUMP: STOCK MARKET DIP ‘PEANUTS’, STOCK MARKET WILL DOUBLE
*TRUMP: MORTGAGE PRICES, RENTS, CAR PAYMENTS GOING DOWN
*TRUMP: DRUG PRICES WILL GO DOWN BY A STAGGERING 90%
*TRUMP ATTACKS CORPORATIONS BUYING HOUSES
*TRUMP: SIGNED ORDER BANNING INSTITUTIONAL HOME BUYERS
*TRUMP LAMENTS SURGING CREDIT CARD DEBT
*TRUMP REITERATES SEEKING CREDIT CARD INTEREST CAP FOR 1 YEAR
*TRUMP: DON’T WANT TO HURT VALUE HELD BY PEOPLE OWNING HOMES
*INSTITUTIONAL HOMEBUYING ‘JUST NOT FAIR TO THE PUBLIC’: TRUMP
*TRUMP SAYS ‘HAVE TO THINK ABOUT’ HOME DEPRECIATION RULES
*TRUMP: US IS KEEPING THE WHOLE WORLD AFLOAT
*TRUMP: REALIZED MANY PLACES MAKING FORTUNE FROM THE US
Crypto
*TRUMP: CONGRESS WORKING ON CRYPTO MARKET STRUCTURE REGULATION
*TRUMP: HOPE TO SIGN BILL ON CRYPTO SOON
*TRUMP: CRYPTO POLITICALLY POPULAR, NEED TO BLOCK CHINA’S HOLD
The Fed
*TRUMP: ANNOUNCING NEW FED CHAIR IN NOT TOO DISTANT FUTURE
*TRUMP: NEW FED CHAIR WILL BE SOMEONE VERY RESPECTED
*TRUMP: PROBLEM IS FED CHAIRS CHANGE ONCE THEY GET THE ROLE
*TRUMP: WE SHOULD BE PAYING A MUCH LOWER INTEREST RATE
*TRUMP: POWELL RAISES INTEREST RATES, STOPS US FROM SUCCESS
*TRUMP: GOOD NEWS USED TO SEND STOCKS UP, HOW IT SHOULD BE
*TRUMP: GROWTH DOESN’T MEAN INFLATION, IT CAN FIGHT INFLATION
*TRUMP: WILL MAKE STOCK MARKET RALLY ON GOOD ECONOMIC NEWS
Europe
*TRUMP: EUROPE NOT HEADING IN THE RIGHT DIRECTION
*TRUMP: CERTAIN PLACES IN EUROPE ARE NOT RECOGNIZABLE ANYMORE
*TRUMP: CRITICIZES EUROPE EMPHASIS ON GREEN ENERGY, IMMIGRATION
*TRUMP: WHEN THE US GOES UP, ‘YOU FOLLOW’
*TRUMP CRITICIZES EUROPEAN ENERGY COSTS, BLAMES WINDMILLS
*TRUMP: WE WANT STRONG ALLIES, NOT SERIOUSLY WEAKENED ONES
*TRUMP MOCKS FRENCH PRESIDENT MACRON FOR WEARING SUNGLASSES
*TRUMP: I WANT EUROPE, THE UK ‘TO DO GREAT’
Energy
*TRUMP: US NATURAL GAS PRODUCTION AT ALL-TIME HIGH
*TRUMP: US IS HELPING VENEZUELA, WE’LL SPLIT OIL REVENUE W/ THEM
*TRUMP: GASOLINE PRICES WILL SOON BE LESS THAN $2/GALLON
*TRUMP: US IS ‘GOING HEAVY’ INTO NUCLEAR ENERGY
*TRUMP REITERATES ATTACK ON WIND MILLS
*TRUMP: CHINA SELLS WINDMILLS BUT DOESN’T USE THEM THEMSELVES
Greenland/NATO
*TRUMP: TREMENDOUS RESPECT FOR PEOPLE OF GREENLAND, DENMARK
*TRUMP: DURING WWII, WE FOUGHT TO SAVE GREENLAND FOR DENMARK
*TRUMP: AFTER WAR WE GAVE GREENLAND BACK, ‘HOW STUPID WERE WE’
*TRUMP: DENMARK ‘UNGRATEFUL’ ABOUT GREENLAND
*TRUMP: US ALONE CAN PROTECT GREENLAND, DEVELOP, IMPROVE IT
*TRUMP: US TREATED VERY UNFAIRLY BY NATO
*TRUMP: GREENLAND WOULD NOT BE THREAT TO NATO, WOULD ENHANCE
*US SEEKS IMMEDIATE TALKS ON ACQUIRING GREENLAND, TRUMP SAYS
*TRUMP: WON’T USE FORCE TO GET GREENLAND
*TRUMP: SEEKING RIGHT, TITLE AND OWNERSHIP OF GREENLAND
*TRUMP: CAN’T DEFEND GREENLAND ON A LEASE
*TRUMP: NATO, EUROPE DOESN’T APPRECIATE WORK THAT THE US DOES
*TRUMP: BUILDING A GOLDEN DOME ATOP GREENLAND
*TRUMP: NOT SURE NATO WILL BE THERE FOR US IF WE WERE ATTACKED
*TRUMP: NOW I’M ASKING FOR A PIECE OF ICE, A VERY SMALL ASK
*TRUMP: US WILL MAKE WEAPONS EVEN FASTER AFTER NEW DEFENSE RULES
*TRUMP ON GREENLAND: IF YOU SAY NO, WE WILL REMEMBER
Canada
*TRUMP: GOLDEN DOME WILL DEFEND CANADA, THEY SHOULD BE GRATEFUL
*TRUMP: CANADA NOT GRATEFUL
*TRUMP: CANADA LIVES BECAUSE OF THE US, REMEBER THAT, CARNEY
Ukraine/Russia
*TRUMP: UKRAINE IS A ‘BLOODBATH,’ I WANT TO STOP IT
*TRUMP: NATO WANTS HELP ON UKRAINE, WE’RE GOING TO
*TRUMP: DEALING WITH PUTIN, HE WANTS TO MAKE A DEAL
*TRUMP: BELIEVE ZELENSKIY WANTS TO MAKE A DEAL
Conclusion
*TRUMP: WEST HAS TO BECOME STRONGER, DEFEND ITS CULTURE
*TRUMP: WEST’S PROSPERITY AND PROGRESS CAME FROM OUR CULTURE
There’s a lot there but the main focus of commentary has been on Trump ruling out taking Greenland by force but calling for “immediate negotiations”.
“People thought I would use force. I don’t have to use force. I don’t want to use force. I won’t use force,” Trump said in a highly anticipated address to the World Economic Forum.
Between his sharp criticisms of NATO and Europe, Trump repeatedly signaled that fears of invasion were overblown:
“They have a choice: You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember.”
Watch President Trump’s address to Davos below:
